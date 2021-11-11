البدء بالتسميع للطلبة المشاركين بمسابقة حفظ القران الكريم التي أطلقها مصرف الصفا

رام الله - وطن: بدأت اليوم الخميس مرحلة التسميع للطلبة المشاركين بمسابقة حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم التي أطلقها مصرف الصفا بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية برعاية إعلامية من إذاعة القرآن الكريم لطلبة المدارس من سن 6 حتى 18 عاماً في مديريات الأوقاف ومراكز التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وقال المدير العام لمصرف الصفا نضال البرغوثي أن "هذه المسابقة تأتي في سياق تشجيع الجهود الرامية لتحفيظ القرآن الكريم وتعظيم كتاب الله تعالى في نفوس أهله خاصة والناس عامة، كما أنها تأتي انطلاقاً من رسالة المصرف المستندة للشريعة الإسلامية ومسؤوليتيه الدينية في ترسيخ المعاني والقيم الإسلامية في المجتمع الفلسطيني، وأضاف أن المصرف خصص مكافآت مالية للعشرة الأوائل في المسابقة ليحصل الفائز بالمركز الأول على 2000 دولار، والثاني 1800 دولار، والثالث 1600دولار، والرابع 1400 دولار، وتتدرّج حتى العاشر، والذي يحصل على 200 دولار، بالإضافة الى عشر جوائز ترضية بمجموع 1000 دولار."

بدوره شكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب مصرف الصفا على رعايته لهذه المسابقة مشيداً بدور المصرف في دعمه لمثل هذه النشاطات المباركة التي من شأنها أن تدفع أبناء المجتمع الفلسطيني وتشجيعهم بحفظ كتاب الله تعالى والإقبال على تعلم علوم الشريعة الإسلامية الغراء.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عاطف صالح أن عدد الطلبة المتقدمين بلغ حوالي 3000 متسابق من مختلف الأعمار، مشيرا الى انه قد جرى تشكيل فريق فني من أهل الاختصاص ذوي الخبرة في هذا المجال لإدارة لجان التسميع في كافة مديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، وسيتم إنهاء التسميع للطلبة المسجلين وفرز المتفوقين منهم خلال أسبوع إن شاء الله.

من جانبه أكد مدير عام اذاعة القرآن الكريم رضا ملحس على أهمية هذه المسابقة التي تترك أثراً طيباً ونافعاً في زيادة حفظة كتاب الله تعالى بين أبناء المجتمع الفلسطيني وخاصة فئة الشباب كما قدم شكره للمصرف على إطلاق مثل هذه الفعاليات والمسابقات المفيدة التي تتفق مع رسالة الإذاعة.