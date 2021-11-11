تشكيل لجنة حكومية "إسرائيلية" للتحقيق بأحداث "جلبوع"

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، إن لجنة حكومية إسرائيلية تبدأ اليوم التحقيق في انتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن "جلبوع".

وبينت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن أول من سيمثل أمام اللجنة هو رئيس التخطيط اللوجستي جوندار بيركوفيتش، ليقدم معلومات عن هيكلية السجن ومخطط بنائه، على أن يدلي لاحقًا شهادته حول الحادثة.

وطالبت "اللجنة" من "الإسرائيليين" ممن لديه معلومات أن يقدمها لها فيما يتعلق بالحادثة، أو بفشل الحراسة والأمن في السجون بشكل العام.

وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن تقدم اللجنة نتائجها الأولية وزير داخلية الاحتلال، عومير بارليف، خلال أشهر قليلة.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حفر ستة أسرى فلسطينيين نفقاً من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقالهم على فترات مختلفة.