جامعة بيرزيت مغلقة

وطن: قررت إدارة جامعة بيرزيت إغلاق الجامعة اليوم الخميس.

وأعربت إدارة الجامعة عن أسفها الشديد للأحداث التي جرت أمس الأربعاء في الجامعة، حيث دفعت الشجارات بين الطلبة الإدارة إلى إخلاء الحرم الجامعي كلياً.

وأعلنت الجامعة ، عن استمرار إغلاق الحرم الجامعي، على أمل أن تنجح المساعي المبذولة لتطويق المشكلة وإنهائها لضمان عودة آمنة للدوام يوم السبت القادم.

وقالت الجامعة: "نرجو التأكيد على تأجيل الامتحانات المجدولة اليوم الخميس من داخل الحرم الجامعي، مع إمكانية الاستمرار في امتحانات أو المحاضرات المبرمجة عن بعد online من خارج الحرم الجامعي".