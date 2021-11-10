الاحتلال يؤجل قرار هدم البناية السكنية في الطور لمدة 30 يوماً

وطن: أجلت محكمة بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، قرار هدم البناية السكنية المؤلفة من 5 طوابق في الطور بالقدس المحتلة لمدة 30 يوماً، بعد طلب تقدم به محامي العائلات لمحكمة البلدية.

وأوضح المحامي مدحت ديبة أن المحكمة قبلت منح السكان فرصة لغاية 6 كانون الأول المقبل، وعدم إلزامهم بدفع المبلغ الذي كان طلب سابقا لذلك، والبالغ 200 الف شيكل.

وأكد على ضرورة استغلال السكان هذه الفترة فوراً، والتواصل مع مكتب هندسي من أجل إعادة تنظيم أكبر عدد ممكن من الأراضي المحيطة بالبناية؛ من أجل تغيير طبيعة الأرض من أرض مرافق عامة إلى منطقة سكنية يمكن البناء فيها.

وأردف أن "المسار الثاني الذي سيتم العمل عليه هو تجهيز طلب باسم مصطفى أبو سبيتان وهو صاحب الشقة الموجودة في الطابق الخامس، والذي لم يتلقّ أمر هدم منذ سنوات.. ولكن سوف ننتظر عدة أيام قبل تقديم الطلب بخصوص هذه العائلة، لأنه يوجد معنا مدة شهر".