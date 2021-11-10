"الخطة البحثية لموضوع دراستي "التعديل الأخير

كتب: جلال نشوان

دأبت السياسة الخارجية الأمريكية، التركيز على( المصالح العليا ومتطلبات الأمن القومي)، وهي تكاد تكون ( ثابتاً ) في السياسات الخارجية لمعظم دول العالم.

أما المتغير في السياسة الأمريكية ، خاصة قضايا الشرق الأوسط يبقى محدوداً في طريقة إدارة الثوابت والتعامل التكتيكي والمرن مع التطورات. وهي في كل الأحوال لن تقف بجانب قضيتنا ضدّ الكيان الغاصب ، ولن تقوم بالوقوف مع الشعوب المضطهدة.

فما أن غادر الرئيس الأمريكى السابق ترامب البيت الأبيض ، تنفس العالم الصعداء ، وعم التفاؤل معظم دول العالم ، وتنبأ الناس بتغييرات كبيرة ، ستشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وأن بايدن سيغير الكثير من سياسات الدولة الأمريكية !

وفي الحقيقة ، يعتقد كثيرون حول العالم ، وبخاصة منطقة الشرق الأوسط بأن السياسة الأميركية في المنطقة ستتغير بشكل كبير تبعا لتغير ساكن البيت الأبيض. ويبدو هذا الرأي منطقيا للوهلة الأولى؛ نظرا للاختلافات الفكرية والسياسية بين شخصيتي الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، ونظرتهما للعالم ولدور الولايات المتحدة الأميركية.

إن الإمور ليست كذلك وإن كنا نرى شيئا من المنطق في وجهة النظر هذه؛ إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأي ، بل على النقيض من ذلك، فالسياسية الأميركية في الشرق الأوسط ستبقى ثابتة، ولن تتغير في عهد بايدن.

انتهت مرحلة ترامب ودخلت الولايات المتحدة الأميركية، ومعها بطبيعة الحال العالم بأسره ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مرحلة جديدة تبدو مختلفة تحت قيادة الرئيس جو بايدن.

أن نظرة متأنية وعميقة للمشهد الإقليمي نلحظ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الأربعة القادمة وهنا يداهمنا السؤال الأكثر إلحاحاً:

هل تتغير السياسة الأمريكية بتغير الرؤساء؟

و كيف يمكننا القول أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط ستبقى ثابتة، بينما تبدو مؤشرات التغيير واضحة للعيان منذ اليوم الأول لتسلم الرئيس الجديد لمقاليد الحكم في البلاد؟ انظر إلى موقف بايدن من إيران وملفها النووي، ومن حل الدولتين، ألا نري التغيير واضحا وماثلاً للعيان ؟

وتأتي الإجابة سريعة.

إن التغيير واضح؛ لكن في( أدوات السياسة لا في نتائجها) بمعنى آخر، التغييرات الملحوظة على السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط تبقى محصورة بالمستوى التكتيكي، أما الإستراتيجيات الكبرى الأميركية في الشرق الأوسط، فهي ثابتة، ولم تتغير بتغير الرؤساء.وهنا نتساءل كيف ؟ !!!!

وفي الحقيقة، أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط لم تعد عمليا من اختصاص الرئيس الأميركي أو وزارة الخارجية؛ إلا في أضيق حدود المناورة، بل أصبحت من اختصاص( اللوبي الصهيوني) ، الذي صار صاحب القول الفصل في رسم سياسات أميركا في المنطقة. الرئيس الأميركي يتغير كل 4 أو 8 سنوات، أما اللوبي الصهيوني، فهو ثابت الرؤية والأهداف، ولا يغير وجهة سياساته.

في الحقيقة، إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط ليست حرة، وليست مرتبطة بمصالح الدولة الأميركية وأمنها كما يتخيل الكثيرون؛ بل إنها تابعة تبعية شبه مطلقة لإرادة (جماعات الضغط الموالية للكيان الغاصب ) والتي تشكل الجزء الأهم من عالم المال والثراء المسيطر في الولايات المتحدة الأميركية.

لم تعد وجهة النظر هذه مجرد وجهة نظر مبنية على تحليلات أو استنتاجات عامة؛ بل باتت مدعومة بالكثير من الأدلة مثل قصف قوات الكيان الغاصب للباخرة الأميركية عام ٦٧ ، وقتل 34 بحارا أميركيا كانوا على متنها دون أن تلقى أي رد فعل أميركي.

حادثة( يو اس اس ليبرتي) كان هجوماً إرهابياً بامتياز على سفينة البحوث التقنية والمعروفة التابعة للبحرية الأمريكية، وهذا يدل دلالة كاملة على مدى تحكم اللوبي الصهيوني في الدولة الأمريكية.

لم يتوقف داعمو إلكيان الغاصب عن إحكام قبضتهم عاما بعد عام على كل مفاصل السياسة الأميركية في الكونغرس والبنتاغون والاستخبارات، ووصولا إلى البيت الأبيض مستخدمين كل الوسائل المتاحة. وعلى ضوء ذلك تمكن الكيان الغاصب من الحصول عام 2016 على صفقة مساعدات عسكرية تعد الأكبر في تاريخها بقيمة (38 مليار دولار ) تحت إدارة أوباما. أما ترامب، فقد وهب نفسه لخدمة إلكيان الغاصب ، فأعطاه أغلى ما يتمناه، وهو اعترافه بالقدس عاصمة أبدية للكعترافه بالجولان السوري المحتل جزءا لا يتجزأ من إلكيان وكذلك رعايته لاتفاقيات التطبيع مع العديد من الدول العربية، مع العلم أن خسارة ترامب في الانتخابات الأخيرة أمام بايدن رغم كل ما قدمه للكيان الغاصب ، خلال فترة ولايته، لا تعني مطلقا، ولا تشير بحال من الأحوال إلى ضعف أو خسارة اللوبي الصهيوني.

إن تأثير رئيس وزراء إلكيان الغاصب على السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط أكبر بكثير من تأثيره في بلاده ذاتها. ثم إن ثبات السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط يتم رسمها من قادة المطبخ الصهيوني للكيان الغاصب وداعميه الأقوياء في واشنطن. وعلى ضوء ذلك فإن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط بقيت ثابتة عبر جميع الإدارات، التي حكمت البيت الأبيض إذا نظرنا لمضمونها لا للدبلوماسية الكاذبة وبيع الوهم

الإستراتيجية الصهيونية في المنطقة قائمة على التفرقة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية في المنطقة تمهيدا لتفتيتها إلى كيانات ضعيفة متناحرة؛ ليبقى الكيان الغاصب هو القوة الوحيدة والمسيطرة، ولتستطيع تحقيق أحلامه من النيل إلى الفرات، وهذا ليس اجتهادا بل سياسة ينفذها قادة المطبخ الصهيوني ، ومن ثم يطبقها المتنفذون من عصابات وقيادات الإحتلال الإرهابيين ، وخير شاهد على ذلك مذكراتهم عن أرض الميعاد وأرض الأجداد وإلكيان الغاصب الكبير . وكذلك مذكرات( ثيودور هرتزل أو حاييم وايزمان أو ديفيد بن غوريون ) أو عوديد أونيون أو ناحوم غولدمان أو حتى بنيامين نتنياهو في كتابه (مكان تحت الشمس ).

إن متابعيي وقراء المشهد السياسي للولايات المتحدة الأمريكية و للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط لا يجدونها تحيد أبدا عن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي ذي الطبيعة الأيديولوجية للكيان الغاصب وعلى سبيل المثال لا الحصر . الرئيسان جورج بوش الأب والابن استخدما القوة العسكرية بتحريض وضغط صهيوني ، لتدمير العراق. أما أوباما وترامب فلم يتدخلا لإيقاف الحرب الدائرة في سوريا، وذلك بغطاء صهيوني واضح، لتركها تتفكك وتنقسم إلى دويلات صغيرة.

وهنا نلحظ اختلاف السياسيات بين( من تدخل عسكريا) وبين( من لم يتدخل) أما النتيجة فهي ذاتها تدمير العراق بالتدخل، وتدمير سوريا بعدم التدخل. وهكذا في الملفات الأخرى.

إن نية تقسيم المنطقة واضحة للعيان في كل خطوات الولايات المتحدة في المنطقة. وهذا ما أفصحت عنه كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية و موقفهم من استفتاء كردستان العراق أو من دعم الأكراد في سوريا أو حتى من دعم الفرقاء الليبيين.

لن تتوقف السياسة التدميرية لواشنطن بالشرق الأوسط في عهد بايدن حتى وإن غيرت جلدها. الرئيس الجديد ومنذ الأيام الأولى لحملته الانتخابية قدم عدة قرابين انتخابية على مذبح أيباك كالتالي:

هز استقرار المملكة العربية السعودية من خلال التطبيع وإيقاف الدعم في حرب اليمن، حيث هاجم بايدن السعودية والأمير محمد بن سلمان شخصيا محملا إياه وزر ارتكاب جريمة قتل خاشقجي، ومتعهدا بمحاسبته. لذلك فإننا نرى أن جريمة اغتيال خاشقجي ستعود للواجهة مرة أخرى لابتزاز الأمير بن سلمان. هذا الابتزاز سيترجم غالبا في صورة توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل. كما أن قطع الدعم العسكري عن السعودية في حربها ضد الحوثيين سوف يهز من صورتها، ويضعفها أكثر.

أما السياسة الأمريكية تجاه إيران، فمن المتوقع أن يخفف بايدن من حجم الضغوط الاقتصادية القصوى، التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب حاليا عليها.و هذا يتماشى أيضا مع السياسة العامة الصهيونية تجاه إيران، والمتمثلة بفترات متعاقبة من الضغط، ومن ثم الانفتاح لتحقيق الهدف؛ وهو منع إيران من النهوض والتطور حتى لا تشكل قوة تهدد أمن إلكيان الغاصب من جهة، والسماح لها بالتنفس من حين لآخر حتى تستطيع الاستمرار في مد نفوذها أكثر ، فأكثر ، وجعل الإقليم ، ملتهباً ومتوتراً بشكل دائم.

و إذا تعمقنا أكثر ، فأكثر سنجد الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أثيوبيا ، لقطع نهر النيل عن مصر ، لابتزازها لتسير في الفلك الأمريكي ، ومن ثم تفتتيتها ، لكن قادة مصر. بالمرصاد لهذا الهدف الخبيث.

أما على صعيد قضيتنا. الفلسطينية ، وملف التطبيع، لن يتراجع بايدن، وهو في الحقيقة ليس قادرا على التراجع، عن كل المكتسبات الصهيونية ، بل تشجيع التطبيع ، للاستفراد بالشعب الفلسطيني ،وافراغ قضيته من مضمونها.

وفي الملف الليبي ، نلحظ أن التدخل الأمريكي قليلاً ويتم التعامل معه تبعا لنتائج التعامل مع الملف التركي.

وفي سوريا تم إنجاز المهمة بنسبة كبيرة وتدمير البلاد. ولكن وجود روسيا وبعض القوى الأخرى منع المحاولات الأمريكية الحثيثة من محاولات التقسيم

إن المتابع للسياسة الأمريكية ، يكاد يفقد صوابه ، لأنها سياسة قذرة قائمة على قهر الشعوب ونهب خيراتها ويبقي السؤال ماذا عن المتغير ؟

فيما يتعلق بالمتغير في السياسة الأمريكية، فيرتبط (بالسياسات والإجراءات والأدوات التي تستخدمها في رعاية مصالحها ) وإنفاذ ثوابت سياساتها. وهنا تتدخل مجموعة من العوامل مرتبطة بالخلفيات والميول السياسية والدينية والثقافية للرئيس الأمريكي وفريقه الحاكم؛ والظروف الاقتصادية الأمريكية والعالمية، ودرجة الشعور بالمخاطر الخارجية، والتعامل مع التنافس الدولي والقوى الكبرى وسلوكها السياسي والعسكري والاقتصادي الذي قد يمس المصالح الأمريكية أو يزاحمها في دوائر نفوذه.

لقد عانت شعوب كثيرة من تلك السياسات القذرة ، وخاصة شعبنا الذي شرد من أرضه وأقتلع من جذوره وإحلال الغرباء محله ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هى من اوعزت إلى بريطانيا بصياغة وعد بلفور.

سيأتي اليوم الذي نرى وطننا محررا من ظلم الظالمين واحتلال المحتلين الصهاينة وحلفائهم الأمريكان طال الزمان أم قصر.