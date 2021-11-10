مصرع مواطن في حادث سير شمال رام الله

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 60 عاما مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، في حادث سير شمال رام الله.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن حادث سير وقع على مفترق بلدة عابود شمال رام الله، أسفر عن إصابة مواطنين، نقلا إثرها إلى المستشفى الاستشاري، حيث أعلن الأطباء عن وفاة الرجل الستيني متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع سائق المركبة أصولا.