الاحتلال يمدد اعتقال الأسير أنس حمارشة من جنين

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير الشاب أنس عدنان حمارشة من بلدة يعبد جنوب جنين حتى يوم الأربعاء القادم في مركز تحقيق الجلمة.

وقالت عائلة الأسير أنس حمارشة إن ابنها يتمتع بمعنويات عالية، وما زال في التحقيق لدى قوات الاحتلال التي لم تستطع اثبات أي تهمة عليه.

واعتقل الشاب حمارشة في 25 من الشهر الماضي بعد اقتحام منزل والده الأسير المحرر الشيخ عدنان حمارشة في بلدة يعبد.

وتعرض أنس لحظة اعتقاله للاعتداء والضرب من قبل جنود الاحتلال الذين نفذوا عمليات تفتيش في منزل والده بشكل همجي.

والأسير أنس هو نجل القيادي والأسير المحرر الشيخ عدنان حمارشة والذي بات مقعدا نتيجة اعتقالاته السابقة وتعرضه للتعذيب الشديد.