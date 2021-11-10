ضابط في جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة مع غزة ولبنان

وطن: قال الضابط في سلاح مدفعية الاحتلال العميد نيري هورفيتس، اليوم الأربعاء، إن "عدونا في غزة ولبنان يتطور، وعلينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة".

وأضاف هورفيتس، أن "علينا تطوير قدراتنا لتضيق المناورة على الأطراف المقابلة في قطاع غزة ولبنان".

وأوضح أن مفاهيم ميدان المعركة يتغير، فلم يعد تقتصر كل جهة على اختصاصها، مشيرًا إلى أن سلاح المدفعية يستخدم طائرة فارس السماء خلال العمليات القتالية ولديه وحدتين تعملان في هذا المجال وسيعمل على ضم تشكيل وحدة ثالثة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن المتغيرات التي طرأت على ميدان المعركة تتطلب امتلاك كل وحدة عسكرية قدرات متعددة الأبعاد، فبعد أن كانت الحرب تدور في ثلاثة مسارات، برًا وبحرًا وجوًا، فقد أضيف إليها ثلاثة أبعاد أخرى وهي العمل في الأنفاق والحرب الالكترونية والمجالات الالكترومغناطيسية.

وتابع: "مواصلة المقاومة في غزة ولبنان على تطوير قدراتها القتالية يوجب علينا إعداد رؤية عمل مناسبة لتجنب حدوث أخطاء وتعزيز القدرة لجمع المعلومات ومتابعة التحركات في المناطق السكنية والوعرة لأن المعركة القادمة ستكون بين طائرة مسيرة وأخرى".