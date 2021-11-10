الاحتلال يحكم على الأسير إسلام حامد بالسجن 21 سنة

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية الأربعاء، حكمًا بالسجن 21 عامًا على الأسير إسلام حامد من بلدة سلواد شرق رام الله.

وذكر مصادر مختصة بشؤون الأسرى، أن محكمة الاحتلال في "عوفر"، أصدرت حكمها ضد الأسير حامد، الموقوف منذ ست سنوات دون صدور حكم بحقه طيلة فترة الاعتقال.

وحامد معتقل منذ عام 2015، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال حتى الآن نحو 18 عامًا.

كان اعتقل أيضا لمدة خمس سنوات لدى أجهزة أمن السلطة.

وينسب له الاحتلال المشاركة في عملية إطلاق نار، شرق رام الله، في عام 2010، وأسفرت عن إصابة عدد من المستوطنين.

يذكر أن حامد رزق الشهر الماضي بطفلين توأم عبر النطف المهربة من سجون الاحتلال، وله طفل ثالث يبلغ من العمر 8 سنوات اسمه خطاب.

(صفا)