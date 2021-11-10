"الخارجية" تنفي خبر وفاة ثلاث طالبات مقدسيات في حادث سير بأوكرانيا

وطن: نفت وزارة الخارجية والمغتربين، الخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وفاة ثلاث طالبات مقدسيات في حادث سير بأوكرانيا.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن إدارة الرعايا القنصلية بالوزارة تواصلت مع سفارة دولة فلسطين في كييف، التي قامت بدورها بالاتصال مع إحدى الطالبات، حيث نفت صحة الخبر المتداول.

ودعا الديك الجميع لضرورة توخي الحذر، والدقة في نقل الأخبار، وأخذها من مصادرها الرسمية.