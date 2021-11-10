الهيئة المستقلة تنفذ دورة تدريبية لموظفيها حول دور الهيئة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030





وطن: نفذت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان دورة تدريبية بعنوان (دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومتابعتها في فلسطين)، واستهدف التدريب عدداً من موظفي الهيئة من مختلف الإدارات والوحدات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضمن التدريب عدة مواضيع أبرزها، استعراض شامل لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل إعلان ميردا المكسيكية ومراكش المغربية، توضيح الترابط والتكامل بين أجندة 2030 ومبادئ حقوق الإنسان، واستخدام الأدوات الدولية الخاصة بتحليل البيانات المتعلقة بالأجندة، ونقاش التقرير الطوعي لدولة فلسطين، والأدوار المستقبلية للهيئة فيما يتعلق بالأجندة الألفية.

وحول أهمية التدريب قال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، يأتي هذا التدريب في سياق الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، كون الهيئة باشرت عمليات الرقابة على تنفيذ الدولة لأجندة 2030 وقياس الأثر كفاعل رئيسي في ارداك وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم النصح والمشورة لأصحاب الواجب.

وأضاف بأن أهداف التنمية المستدامة 2030، تتضمن حيزاً كبيراً من المؤشرات والأهداف الحقوقية، ونحن في الهيئة نتعاطى بإيجابية مع الجهات الدولية التي تساعدنا على تعزيز حقوق الإنسان وإلزام أصحاب الواجب بتعزيز هذه الحقوق، ومن مؤشرات التنمية المستدامة وفق إعلان ميردا وإعلان مراكش، يُعتبر إعادة اعتماد الهيئة مؤخراً، بتصنيف (أ) من قبل لجنة الاعتماد الفرعية في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، للمرة الرابعة على التوالي، يعتبر أحد مؤشرات التنمية المستدامة في فلسطين.

ونفذ التدريب الذي استمر يومين المدربة ماريا بترسون المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، والمدرب موسى حسين من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان. كما تم عرض تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني لحقوق الإنسان من قبل الأستاذة نسرين زريقات، وتجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر من قبل الأستاذ جمال بركات، وتجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب من قبل الأستاذ خالد الرملي. وقامت الزميلة هبه فريد بعرض تجربة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين.