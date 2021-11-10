هدم جزء من منزل في بيت صفافا بالقدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شرفة منزل خارجية في بلدة بيت صفافا، بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الصافح في بيت صفافا، وهدمت شرفة خارجية لمنزل المواطن محمد حسين جمعة سلمان التي تقدر مساحتها بـ 40 مترا مربعا، بعد أن أغلقت الطرق المحيطة بمنطقة الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في السابع عشر من أغسطس/ آب الماضي، حضانة أطفال ملاصقة للمنزل ذاته للمواطن سلمان، بحجة عدم الترخيص.

(المصدر: وفا)