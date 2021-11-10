الاحتلال يدمر أجزاء من منزل أسير بالقدس ويخطر بهدمه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الأسير محمود جواد جابر في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، واخطرت عائلته بهدمه بعد ان دمرت بعض واجهاته الداخلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال برفقة طواقم من بلديتها الاحتلال بالقدس، اقتحمت المنزل الكائن قرب المقبرة اليوسفية في حي وادي الجوز، وحطمت بعض واجهته الداخلية ومقتنياته.

وأضافت والدة الأسير محمود، عايدة جابر، أن قوات الاحتلال شرعت فعليا بهدم المنزل من الداخل قبل أن يتم اعتراضها، وهددت بهدمه بالكامل وبتغريم العائلة 100 الف شيقل ما لم تقم بهدمه ذاتيا، حتى يوم السبت المقبل.

يشار الى أن صاحب المنزل محمود جابر، معتقل لدى سلطات الاحتلال ويقضي حكما بالسجن لمدة 32 شهرا.

وكانت سلطات الاحتلال أجبرت، أمس، المواطن عزيز عويسات على هدم منزله ذاتيا، فيما أخطرت بهدم منزل آخر في بلدة المكبر بالقدس المحتلة.