منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين تدين محاولات الاحتلال ترحيل أهالي التجمع البدوي " القبون " شرق رام الله

وطن: دانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين قيام قوات الاحتلال بإخطار سكان التجمع البدوي في منطقة القبون شرق قرية المغير في محافظة رام الله باخلاء المنطقة خلال ثلاثة أيام بذريعة عدم وجود تراخيص للإقامة والتواجد في تلك المنطقة .

ويعتبر تجمع القبون البدوي واحدا من التجمعات البدوية المهددة بخطر الترحيل القسري لأسباب منها خلق بيئة طاردة للسكان ناجمة عن الممارسات والسياسات الاحتلالية لوضعهم في بيئة اكراهية،علما بأن القانون الدولي يحظر الترحيل القسري الفردي أو الجماعي لسكان اراضي محتلة محميين.

ويشكل هذا الترحيل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة مما يشكل جريمة حرب متكاملة الأركان بحق سكان تلك التجمعات وقيام المسؤولية الجنائية للمشاركين فيها ،مع العلم بان الترحيل القسري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة، بل يمكن أحداثه من خلال خلق ظروف لا تترك خيارا للأفراد سوى المغادرة وهو ما يعرف بالبيئة الأكراهية .

ويسعى الاحتلال للقضاء على التواجد البدوي لإتاحة الفرصة لاستكمال المشروع الاستيطاني الكولونيالي الهادف لتفريغ المنطقة من الوجود الفلسطيني على طول السفوح الشرقية للضفة الغربية .