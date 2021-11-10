د.مصطفى البرغوثي يستقبل مبعوثة البرلمان الأوروبي إيفين إنسير ويطلعها على خطورة إجراءات الاحتلال

وطن: استقبل د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية عضو البرلمان الأوروبي ايفين انسير والفريق المرافق لها وناقش معه الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من قمع وتنكيل، واعتقال إداري مرفوض، وأشار بشكل خاص الى الخطورة على حياة الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

كما عرض البرغوثي تفاصيل الهجوم الذي تشنه سلطات الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بهدف ضرب حق الفلسطينيين في كشف وتعرية جرائم الاحتلال وضرب قدرة الفلسطينيين على الصمود في وجه محاولات الترحيل والتطهير العرقي، ودعا إلى ضغط أوروبي فوري لوقف هذه الهجمة الخطيرة.

وأكد البرغوثي على أهمية استعادة الديمقراطية الفلسطينية وفصل السلطات عبر إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني بما في ذلك في عاصمة فلسطين القدس، مع التأكيد على رفض منح إسرائيل الفيتو على إجراء الانتخابات، وضرورة إجرائها في القدس رغم أنف الاحتلال وكشكل من أشكال المقاومة الشعبية، كما أكد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على أسس كفاحية وديمقراطية.

والجدير بالذكر أن السيدة انسير تعمل مع فريقها على إعداد تقرير للبرلمان الأوروبي حول علاقة فلسطيني المستقبلية بالاتحاد الأوروبي.