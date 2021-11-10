الحكومة .. الصمود عبر الاقتطاع من رواتب الموظفين

وطن: قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، إنه من الممكن أن يتم اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين لفترة بسيطة حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الموضوع بعد وإنما مجرد اقتراحات حتى الآن.

وأضاف غانم في حديث مع الإذاعة الرسمية: "من الممكن أن يكون هناك اقتطاع جزء بسيط من الرواتب، حتى يتم استيفاء جميع الالتزامات للموظفين والقطاع الخاص والمستشفيات والأدوية والتحويلات الطبية وتشغيل مؤسسات الدولة، وهذا أمر سبق ومررنا فيه".

وتابع:"يتطلب الأمر أن نصمد كلنا ونوزع الإيراد بطريقة حكيمة لنتمكن من الصمود".

وأضاف: "في فترة سابقة كنا ندفع 50% من الرواتب، وان شاء الله لا نصل لهذه المرحلة".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ الخصم من رواتب الشهر المقبل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي ونهائي حتى الآن.

ولفت إلى أن مؤتمر المانحين المقرر عقده الأسبوع القادم سيحسم الأمور وسيتم اتخاذ القرارات النهائية وفقاً للأوضاع بعد المؤتمر.