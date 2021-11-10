الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة، طالت بعض الاسرى المحررين.

ففي دورا جنوب الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر غسان عمرو، والاسير المحرر أيوب العواودة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت الأسير المحرر محمود أبو وردة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله واعتقلت أحمد سليمان ومحمد أبو خميس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة حوسان غرب رام الله واعتقلت الشيخ جمال حمامرة، والفتى محمد جمال حمامرة.