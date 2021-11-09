اتحاد طلبة جامعة القدس أبو ديس يعلق الدوام في الجامعة بدءًا من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر

وطن: علق مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس أبو ديس، مساء اليوم الثلاثاء، الدوام في الجامعة بدءًا من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب تجدد إطلاق النار قرب الجامعة الليلة.

وقالت مصادر محلية، إن الحرس الجامعي أخلى الطلاب المتواجدين لساعة متأخرة من الجامعة حفاظاً على حياتهم.

وكان ملثمون أطلقوا قبل أيام النار بالهواء امام جامعة القدس في ابو ديس ، وقاموا بتوزيع مناشير تطالب السيارات التي تعود لطلاب الجامعة بعدم الاصطفاف على اطراف الطريق او انه سيتم حرقها, بذات الوقت اعلنت جامعة القدس تعليق الدوام مع عدم التواجد في كافة مرافقها، الى ان يتم استعادة الامان في محيط الجامعة، وحمايتها من الانتهاك الذي تتعرض له ومحاسبة الضالعين في التعديات .

وناشدت الجامعة في بيان لها الرئيس محمود عباس بالايعاز لجهات الاختصاص بوضح حد للتطاول والانتهاك الذي تتعرض له المؤسسة الوطنية الاكبر في القدس.

وناشدت الجامعة محافظة القدس وكافة القوى والفعاليات الرسمية والشعبية والمجتمع المحلي خاصة لانهاء حالة الفلتان واعادة الامان للمجتمع الجامعي والمحلي.