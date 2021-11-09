المغرب يؤكد عزمه على طي نزاع الصحراء دون التنازل عن "حقوقه"

وطن: أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم بلاده على "الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء، دون التفاوض على "حقوقها الشرعية".

وقال بوريطة في كلمة ألقاها أمام الغرفة الثانية للبرلمان إن "خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية يروم التوجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء".

وأشار إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء "يشكل خارطة طريق واضحة المعالم لتكريس مغربية الصحراء، وتحصين مكتسبات بلادنا في المحافل الدولية، كما أنه مؤشر على انطلاق فصل جديد وراء جلالة الملك في إطار رؤية بعيدة المدى تروم التوجه بكل حزم وثقة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء".

وشدد على أن "مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا رجعة فيها، تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، ما أعطى للعمل الخارجي مصداقية يعززها تلاحم كافة كل المغاربة وراء الملك".

وشدد على أن الحل النهائي يكمن "في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك".

ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب "جبهة البوليساريو" باستقلالها.