مصادر لوطن: نيابة مكافحة الفساد توقف وزيرا سابقا

وطن: كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة لوطن، أن نيابة مكافحة الفساد أوقفت على ذمتها وزيرا سابقا ظهر اليوم الثلاثاء.

وكشفت المصادر عن تورط الوزير السابق (م،س) بتجاوزات وشبهة فساد تتعلق بمزارع النخيل والأراضي بمدينة أريحا.

ولفتت المصادر ان نيابة مكافحة الفساد اصدرت مذكرة توقيف بحق رجل اعمال فار من وجه العدالة .

وفي وقت سابق كشفت مصادر خاصة لوطن أن نيابة جرائم الفساد أوقفت ثلاثة رجال اعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات، لافتة الى ان النيابة تواصل تحقيقاتها مع رجال الأعمال في هذا الملف ، لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا