الإغاثة الزراعية تستقبل وفدًا من اتحاد المقاولين

وطن: استقبلت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بمديرها العام أ.منجد أبو جيش وفداً من اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضم كل من رئيس الاتحاد السيد أحمد القاضي وأمين سر الاتحاد محمود حمادنة وأمين سر فرع الشمال في الاتحاد (نابلس) السيد بسام حنني، وذلك في مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة رام الله .

وأطلع مدير عام الإغاثة الزراعية الوفد على أهم الأنشطة والبرامج التي تقوم الإغاثة الزراعية بتنفيذها للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني على أرضه.

وقدم رئيس اتحاد المقاولين السيد أحمد القاضي نبذة عن طبيعة عمل الاتحاد وأهم التحديات والإشكاليات التي تواجهه.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والتعاون بما يحقق مصلحة القطاع الزراعي بشكل عام وبما يعزز صمود المزارعين على أرضهم.