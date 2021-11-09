دراسة "ماجستير" للطالب حسن مليحات توصي بإجراء تعديلات في قانون المحكمة الدستورية

وطن: منحت جامعة القدس شهادة الماجستير للطالب حسن مليحات، على رسالة جاءت تحت عنوان رقابة المحكمة الدستورية الفلسطينية على القرارات بقانون في ضوء التشريع الفلسطيني.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة سناء طوطح رئيسا، والدكتور عبد الملك الريماوي ممتحنا داخليا، والدكتور بهاء الأحمد ممتحنا خارجيا.

وجرى في نهاية المناقشة منح مليحات درجة الماجستير في القانون العام تخصص قانون دستوري.

وجاءت أهمية موضوع الرسالة نظرا لكثرة القرارات بقانون التي أصبحت تنظم الكثير من الجوانب القانونية في ظل غياب المجلس التشريعي، ولما للموضوع من أثر مباشر على الحقوق والحريات العامة في فلسطين.

وأوصت الرسالة بإجراء تعديلات في قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية.