قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في مدينة البيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم مدينة البيرة بعدد من الآليات العسكرية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في المدينة من بينها المنطقة الصناعية، حيث اعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل عدد من المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية إلى المباني التي خط عليها المستوطنين فجر اليوم، شعارات عنصرية.

وجاء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة بعد ساعات من اقتحامها صباح اليوم من قبل مجموعات من المستوطنين، الذين اعتدوا على أملاك ومركبات المواطنين وقاموا بخط شعارات عنصرية تحريضية ضد المواطنين باللغة العبرية.