إصابة عشرات التلاميذ بحالات اختناق بمواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب

وطن: أصيب، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال، وتلاميذ المدارس على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه التلاميذ، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة تضامنية مع الأسرى نظمها طلاب مدرسة ذكور العروب الثانوية، نددت بالجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وأكدوا خلالها على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى.