صور | مستوطنون يعطبون اطارات مركبات ويخطّون عبارات عنصرية في البيرة

وطن: اقتحم مستوطنون فجر اليوم، مدينة البيرة، وخطوا عبارات عنصرية على الجدران والمركبات.



وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا المنطقة الصناعية في المدينة، وأعطبوا إطارات عدد من مركبات المواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية ضد العرب.



وغالبا ما يقوم بهذه الاعمال العدوانية مجموعات مما تسمى بـ"شبيبة التلال" الاستيطانية، وتستهدف في أعمالها العدائية مختلف مناطق فلسطين المحتلة سواء في الضفة بما فيها القدس المحتلة أو مناطق الداخل المحتل.