(محدث) الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بينهم أم وطفلها

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أسيراً محرراً وأمّاً وطفلها من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ماهر زهير زكي زيود، وابن أخيه الطفل زياد (14 عاماً)، نجل الأسير محمد زهير زيود، ووالدة الطفل زياد، صابرين نضال زيود بعد مداهمة منازلهم وتفتشيها.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا الشاب حمزة محمد أبو بكر، وهو من بلدة يعبد، اثناء عبوره حاجز "دوتان" العسكري المقام على اراضي البلدة، أثناء توجهه إلى جامعة خضوري في طولكرم.

في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم، تنفيذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة مريحة وسهل بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وزجت بآليات مدرعة وتعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقتين وبالقرب من منشآت تصنيع الفحم، ومنعت المزارعين من الدخول الى أراضيهم.