العثور على جثة شاب من غزة بعد فقدانه في بحر تركيا

وطن: أفادت مصادر عائلية، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة الشاب أنس أيمن أبو رجيلة من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة، بعد أيام من غرق مركب في البحر بين اليونان وتركيا.

من جهته، افادت سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أمس ، بأن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة المواطن نصرالله الفرا ابو ادهم متوفيا على احدى شواطئ تركيا، وهو احد المواطنين الثلاثة المفقودين على اثر حادث المركب.

وأكدت سفارة دولة فلسطين في تركيا، أن السفارة تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى ارض الوطن اذا قررت أسرته ذلك.

(فلسطين اليوم)