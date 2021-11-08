6 ضحايا لخطة نقل مبابي وهالاند لريال مدريد

وطن: يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لبدء ثورة جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، من خلال التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقًا لصحيفة "آس" فإن ريال مدريد لم يعد بالقوة الاقتصادية التي كان عليها من قبل، لذا فإن التعاقد مع مبابي، وهالاند يتطلب رحيل العديد من اللاعبين البارزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مجبر على التخلي عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، بالإضافة إلى العناصر المهمشة داخل الفريق.

وكشفت أن قائمة الضحايا هذا الموسم، تضم السداسي إيسكو، ومارسيلو، وإيدين هازارد، وجاريث بيل، ولوكا يوفيتش، وخيسوس فاييخو.

وذكرت أن رحيل هؤلاء سيوفر 108 ملايين "يورو" في قائمة الرواتب، بالإضافة إلى الأموال التي يمكن الحصول عليها مقابل بيع اللاعبين أصحاب العقود المستمرة.

وقالت "آس" إن فترات الانتقالات المقبلة في ريال مدريد ستكون ساخنة، ومن المتوقع أن ينتقل معظم ضحايا "الميرنجي" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.