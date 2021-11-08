العملات المشفرة تواصل تسجيل مستويات قياسية

وطن: البيتكوين خلال تعاملات الاثنين مستويات 66 ألف دولار مع ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة في العالم إلى مستوى قياسي، على الرغم من إقرار مشروع قانون البنية التحتية في الولايات المتحدة، والذي من شأنه فرض قواعد تتعلق بتلك العملات.

وارتفعت البيتكوين 5.5% لتصل إلى 66110.6 دولار في تمام الساعة 07:27 صباحًا بتوقيت جرينتش، لتواصل التحرك قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وسجلت الإيثريوم صعودًا بـ 2.1% عند 4723.0 دولار، لتستقر قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4768 دولار، التي سجلتها في وقت سابق اليوم، وحققت الريبل مكاسب قوية بنحو 4.7% لتصل إلى 1.28 دولار.

وعزز ضعف الدولار الأمريكي من ارتفاع العملات المشفرة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الأصوات على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يهدف إلى تحسين شبكة النقل الوطنية وتغطية الإنترنت.

كما سيفرض المشروع متطلبات إعداد التقارير الصارمة المتعلقة بالتشفير؛ مما يستدعي إبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بجميع معاملات الأصول الرقمية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار.

وساعد ارتفاع العملات المشفرة على تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات موقع "كوين جيكو" أن إجمالي قيمة العملات حققت ارتفاعات جديدة أعلى الرقم القياسي السابق البالغ 2.62 تريليون دولار في العشرين من أكتوبر، وزادت 14.5% في أقل من ثلاثة أسابيع.