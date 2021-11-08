محكمة الاحتلال تقرر تخفيض أمر الاعتقال الإداري غير (جوهري) بحقّ الأسير هشام ابو هواش

وطن: قال المحامي جواد بولس إنّ محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في"عوفر" قررت تخفيض مدة الأمر الإداريّ الصادر بحقّ الأسير هشام أبو هواش المضرب منذ(84) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك من (6) شهور إلى (4) شهور غير (جوهري).

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت مؤخرًا أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير أبو هواش مدته 6 شهور وذلك رغم وضعه الصحيّ الصعب الذي وصل له، وهو الأمر الثالث الذي يصدر بحقه منذ اعتقاله.

الأسير ابو هواش يقبع في سجن "عيادة الرملة" وتقوم إدارة السجون بنقله بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات المدنية للاحتلال.

يُشار إلى أن أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو معتقل منذ أكتوبر 2020، وأسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، متزوج وأب لخمسة أطفال.



