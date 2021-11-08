شبكة المنظمات الاهلية: قرارات الاحتلال باطلة وغير شرعية والمؤسسات ستواصل عملها كالمعتاد

رام الله - وطن : أكدت شبكة المنظمات الاهلية ان القرار الاخير لما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" لجيش الاحتلال الذي أعقب توقيع ما يسمى "وزير الجيش" في الثاني والعشرين من تشرين الماضي قرارا بتصنيف ست مؤسسات أهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني هي قرارات باطلة، وغير شرعية ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه وهي الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق الشعب الفلسطيني .

وجددت الشبكة موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الاخير (الامر العسكري) الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، وإخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، ويتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات.

وطالبت الشبكة بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن اليوم "الاثنين " جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الاهلية، كما تطالب بالعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الاهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة إحداها وسمه بالإرهاب.

وأكدت الشبكة ان المؤسسات ستستمر في ايصال رسالتها، وأداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لأوامر وقرارات الاحتلال .