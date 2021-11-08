الاحتلال يطوّر تطبيقاً لتشخيص وجوه الفلسطينيين

وطن: طورت قوات الاحتلال خلال العامين الأخيرين تطبيقاً هاتفياً، يمكِّن جنود الاحتلال من تشخيص وجوه الفلسطينيين لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن جنديين إسرائيليين سابقين، أنه أُجريت مسابقة في وحدات الجيش المعنية على التقاط صور لفلسطينيين في الضفة الغربية، ما شكل قاعدة بيانات كبيرة يستند إليها التطبيق الهاتفي اليها".

وأضاف الجنديان أنه تم استخدام التطبيق الهاتفي "Blue Wolf"؛ من أجل تشخيص الفلسطينيين، وفقاً لـ"واشنطن بوست".

ولم يعرف عدد الفلسطينيين الذين تم تشخيصهم من خلال التطبيق، لكن التقديرات تشير لوصول العدد إلى الآلاف.

ورفض الجنود الذين أجروا هذا الحوار الإفصاح عن هوياتهم؛ خوفاً من التداعيات الاجتماعية والمهنية.