أسرى "نفق الحرية" من جلسة محاكمتهم: "نحن أقوياء وصامدون وننتظر وعد المقاومة بنصرنا"

وطن: استأنفت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، كما تم الشروع بمحاكمة مواطنين اثنين من مدينة جنين بتهمة مساعدة الأسرى الستة.

وقال الأسير، يعقوب قادري، في نهاية الجلسة وسط تواجد كثيف لعناصر شرطة الاحتلال "حريتنا فوق كل شيء. تحية لأهل الناصرة وسخنين، سنعود إلى كل فلسطين التاريخية بإذن الله. مطلبنا هو الحرية".

وأكد أن وضع الأسرى الستة "سيء جداً، ويعيشون في مقابر". مؤكداً أنهم "صامدون وأقوياء" وأن "كل فلسطين لنا، أم الفحم وسخنين وجنين، غزة القدس" قبل أن تدفعه شرطة الاحتلال بقوة خارج جلسة المحكمة.

في حين قال الأسير أيهم كممجي: "ننتظر وعد المقاومة، وسننتصر رغماً عن أنف الاحتلال. نرى وعدها قريباً، وسنخرج من الباب من فوق الأرض كما قهرناهم من تحت الأرض، قريباً ... إن شاء الله".

كما تحدث الأسير، إياد جرادات، أحد مساعدي أسرى "نفق الحرية" على انتزاع حريتهم، قائلاً: "سوف نتحرر قريباً بصفقة لكتائب الشهيد عز الدين القسام".