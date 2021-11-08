10 أسر فلسطينية تقدم استئنافاً لمحكمة الاحتلال ضد هدم بنايتها

وطن: قدمت 10 أسر فلسطينية مهددة بهدم شققها في بناية سكنية في بلدة الطور بمدينة القدس، استئنافًا للمحكمة المركزية، ضد هدم بنايتها.

وأوضحت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمس الأحد، قرارين أحدهما يجبر هذه الأسر على دفع 200 ألف شيقلًا في صندوق المحكمة، خلال يومين مقابل إمهال أصحاب الشقق بهدم البناية حتى نهاية الشهر الجاري،

وستهدم آليات الاحتلال البناية بأسرع وقت، في حال لم تقم العائلات بدفع المبلغ المذكور أعلاه خلال يومين وستدفع هذه العائلات غرامة مالية قدرها مليوني شيقل.

وتضم البناية 10 شقق سكنية، مساحة كل منها 100 متر مربع، وتعيش فيها 10 أسر تملكها عائلات، "أبو سبيتان، خلفاوي، الغوج، أبو حلاوة، وعاشور"، وفق المصدر ذاته.

وبدأت إجراءات هدم البناية في محكمة الاحتلال منذ عشر سنوات، رغم حصول العائلات على قرارين بإلغاء الهدم عامي 2012 و2015.