7 وفيات و260 إصابة جديدة بـ"كورونا" و432 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و432 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، وأربع حالات في الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 8، طوباس 6، الخليل 37، بيت لحم 14، جنين 11، طولكرم 4، أريحا والأغوار 3، نابلس 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 1، قطاع غزة 159".

وأضافت الكيلة ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 3، الخليل 7، بيت لحم 8، جنين 17، طولكرم 3، أريحا والأغوار 11، نابلس 19، رام الله والبيرة 22، قلقيلية 4، قطاع غزة 333".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 46 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.