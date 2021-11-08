بموجب اتفاق مع جيش الاحتلال .. الجيش المصري يعزز تواجده في رفح

وطن: أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن ضباطا عسكريين من جيش الاحتلال اجتمعوا مع نظرائهم المصريين، وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "عقد، أمس الأحد، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة" -لجيش الاحتلال والجيش المصري- حيث تم "تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".