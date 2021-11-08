قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة في محافظة نابلس واعتقلت شامخ حشاش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد ربيع من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت يوسف صامد حماد، كما داهمت بلدة رنتيس غرب رام الله واعتقلت الاسير المحرر معتز وهدان، كما اعتقلت عبد الله صافي من مخيم الجلزون شمال رام الله.

اما في شمال الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال سويف أبو سباع من حنين، وحسني حلمي أبو شنب من طولكرم