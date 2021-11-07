فيديو | الفلسطينيون في بيت لحم يأملون بتحسن أوضاعهم الاقتصادية بعد البدء استقبال وفود الحجاج والسياح

وطن: يأمل الفلسطينيون بأن تعود الحياة الى قطاع السياحة في فلسطين عموما وبيت لحم خصوصا مع بدء وصول وفود سياحية في اليوم الأخير بعد دخول قرار وزارة السياحة الفلسطينية استقبال السياح حيز التنفيذ في السادس من الشهر الجاري وبعد اتمام كافة الاستعدادات لذلك بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وقال سامي ثلجية مدير فندق "سانتا ماريا" إن اصحاب الفنادق والعاملين في قطاع السياحة بشكل خاص والمواطنين بشكل عام يأملون بتحسن الاوضاع بعد قرار السماح باستقبال الوفود السياحية وبدء زيارة الوفود الى مدينة بيت لحم.

وأوضح ثلجية أن الفنادق تعمل منذ فترة على تجهيز طواقمها من أجل استقبال الوفود السياحية المحلية والدولية وأنها ومنذ الإعلان من قبل وزارة السياحة تجهزت لاستقبال الوفود حيث تم إعادة تشغيل الفنادق مجددا بعد توقف لعام ونصف تقريبا.

وأشار الى انه شارك وطواقمه بتدريبات برنامج "جاهزين" التابع لوزارة السياحة، بعد زيارة الوزارة الفندق واعطاء كل الارشادات الصحية المطلوبة لسير السياحة بشكل منتظم واتباع سبل الوقاية واجراءات السلامة.

واكد ثلجية على انه وكافة العاملين في الفندق جاهزون لاستقبال السياح وان هناك العديد من الحجوزات لدية في عيد الميلاد والاعياد القادمة سواء كانت حجوزات محلية او من سياح اجانب معربا عن الامل بتحسن الاوضاع في القريب العاجل.

كما وعبر الدليل السياحي حسين الكردي عن الأمال لدخول الوفود السياحة كما كانت قبل الجائحة مشيرا الى انه يعمل في هذا المجال منذ 28 عاما حيث لم تعايش بيت لحم مثل هذه الاوضاع من قبل.

وأكد الكردي على ان السياحة اساس تحسن كل الاقتصاد في البلاد. مشيرا الى انه بدء يشاهد وفود سياحية من دول محددة تجوب شوارع المدينة ما يشير الى امكانية تحسن السياحة في القريب العاجل.

وقال الاب عيسى ثلجية كاهن رعية الروم الارثوذكس بيت لحم ان الوضع في مدينة بيت لحم وكنيسة المهد كان صعبا كثيرا إثر انقطاع وفود الحجاج الى المدينة. مشيرا الى انها عايشت في الفترة الاخيرة اوضعا حزينة.

واوضح الاب ثلجية ان عودة السياحة ولو بشكل قليل زادت الامل لدى اهالي بيت لحم بتحسن الوضع السياحي بعد المعاناة الكبيرة التي عانتها المرافق السياحية.

هذه الآمال لم تقتصر على اصحاب الفنادق فحسب كون السياحة في بيت لحم مصدر دخل لكثير من القطاعات بدء من الادلاء واصحاب المصالح التجارية والمزارعين وغيرهم الذين اعتادوا تسويق بضائعهم وتقديم خدماتهم للسياح عبر التعاون مع الفنادق لكن البعض وعلى الرغم من مشاعر الامل عبر عن مشاعر الاحباط والتخوفات من عودة السياحة لكثير من الأسباب.

وفي هذا الاطار اشار المواطن لويس ميكيل وهو صاحب احد محلات التحف الشرقية بان اعتمادهم كان بالكامل على السياحة، وانه في الوقت الراهن لا يوجد مدخول وان الحركة ما تزال ضعيفة جدا.

وعبر ميكيل عن احباطه من امكانية عودة السياحة كما كانت قبل الجائحة مشددا على ان الجائحة ما تزال مستمرة وبالتالي على الجميع مواصلة اتباع اجراءات سبل الوقاية للجميع اثناء دخول اي سائح الى محله التجاري.

واشار المواطن نبيل جقمان وهو صاحب محل تحف شرقية الى ان المحلات السياحية في البلدة القديمة ما تزال تعاني من اوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة مؤكدا ان اصحابها حتى الان لم يلحظوا اي تأثير ايجابي بعودة السياحة التدريجية الى مدينة بيت لحم كون الوفود السياحية القليلة تتوجه الى محلات معينة.

يشار الى ان الحركة السياحية توقفت في فلسطين عموما وبيت لحم خصوصا منذ بدء جائحة كورونا وظهور أولى حالات الإصابة بالفايروس في مدينة بيت لحم في شهر آذار/ مارس من العام الماضي حيث دخلت في حالة ركود جراء استمرار فيروس كورونا.

المصدر: PNN