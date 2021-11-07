نجل حفتر يزور دولة الاحتلال طلبا للمساعدة

وطن: ذكر تقرير عبري اليوم، الأحد، أن صدام حفتر، نجل قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي، الجنرال خليفة حفتر، وصل إلى دولة الاحتلال، يوم الإثنين الماضي، حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية وسياسية، مقابل التعهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا ودولة الاحتلال.

وذكر التقرير الذي نشره محلل الشؤون الاستخبارية في مدونته في موقع "هآرتس"، يوسي ميلمان، أن الزيارة استمرت ساعة ونصف الساعة في مطار اللد.

ووصل صدام حفتر بطائرة "فالكون" إلى المطار قادما من دبي. وبعد ساعة ونصف الساعة من توقف الطائرة في المطار ، أقلعت متجهة إلى ليبيا، وفقا لميلمان.

وأضاف ميلمان أنه ليس واضحا مع من التقى صدام حفتر أثناء توقفه في مطار اللد، "لكن والده أجرى اتصالات سرية مع مسؤولين في حكومة الاحتلال في الماضي، وكذلك مسؤولين في الموساد التقوا معه أكثر من مرة".

وحسب ميلمان، فإن زيارة حفتر الابن لدولة الاحتلال، الأسبوع الماضي، مرتبطة بانتخابات الرئاسة الليبية التي يتوقع أن تجري في 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتابع ميلمان أن سلطات الاحتلال كانت تهتم دائما بليبيا، بسبب موقعها الجيو إستراتيجي على البحر المتوسط وبجوار مصر، وكذلك بسبب الجالية اليهودية الكبيرة التي كانت في ليبيا وتأثيرهم بعد هجرتهم إلى إيطاليا.

مسار الطائرة من دبي إلى مطار اللد

وكتب بلومينتال، وهو مراسل الإذاعة العبرية الرسمية "كان"، تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال فيها إن "طائرة خاصة من طراز (P4-RMA) يستخدمها رجال الجنرال الليبي خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا، ستهبط في مطار اللد.

ولم يتطرق الصحافي إلى أفراد ركاب الطائرة الذين لم تتضح هويتهم، وإذا ما كانت ستعقد لقاءات بين الشخصيات التي كانت على متن الطائرة، وبين مسؤولين اسرائيليين" .

ولم يصدر أي تعليق من حفتر أو الاحتلال بشأن الطائرة التابعة لرجال حفتر، علما أنه لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين دولة الاحتلال وليبيا.

(عرب 48)