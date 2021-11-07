الاحتلال يوقع أمرا عسكريا لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الست التي صنفها كـ"ارهابية"

وطن: وقع ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أمرا عسكريا يقضي بتصنيف ست مؤسسات حقوقيّة معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

يأتي ذلك بعد أن كان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية "، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، الضوء الأخضر لقوات الاحتلال، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.