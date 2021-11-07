جامعة القدس تعلن استئناف الدوام الاعتيادي ابتداءً من الاثنين

وطن: أعلنت جامعة القدس عن انهاء تعليق الدوام الذي تم الإعلان عنه امس السبت، ليتم استئناف الدوام وفقًا للبرنامج الاعتيادي ابتداءً من صباح غد الإثنين.

ويأتي استئناف الدوام في الجامعة، على ضوء اللقاء الذي تم عقده في حرم الجامعة اليوم الأحد بدعوة من محافظ القدس، وشارك فيه قادة الأجهزة الأمنية في محافظة القدس، وممثلين عن القوى والفعاليات الوطنية، ورؤساء الهيئات المحلية، ووجهاء من المنطقة، والذي اجمع فيه المجتمعون على رفضهم للأحداث التي وقعت في محيط الجامعة امس السبت، وتأكيدهم على الدور الوطني والعلمي الذي تضطلع فيه جامعة القدس، باعتبارها المؤسسة الوطنية والصرح العلمي الأكبر في العاصمة، وتقديم الضمانات بعدم تكرار ما حدث.

وكانت أسرة جامعة القدس استنكرت في بيان صدر عنها مساء السبت، بأشد العبارات الاعتداء الذي وقع على مداخلها من قبل مجموعة من المقنعين، حيث اعتدوا بالتكسير وإطلاق النار عدد من السيارات التي تعود ملكيتها لعاملين وطلبة وضيوف للجامعة، إضافة الى حالة الذعر الذي تسبب به هذا المشهد من الفلتان الأمني الذي لم يعتده اي مجتمع جامعي ولم تعتده المنطقة التي لطالما تميزت بترابطها وتكاملها مع الجامعة... للمزيد اضغط هنا

فيما يلي نص بيان الجامعة الذي وصل وطن، اليوم الأحد:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

صدق الله العظيم

على ضوء اللقاء الذي تم عقده في حرم الجامعة اليوم الأحد بدعوة من عطوفة محافظ القدس، والذي شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية في محافظة القدس، وممثلين عن القوى والفعاليات الوطنية، ورؤساء الهيئات المحلية، ووجهاء من المنطقة، والذي اجمع فيه المجتمعون على رفضهم للأحداث التي وقعت في محيط الجامعة امس السبت، وتأكيدهم على الدور الوطني والعلمي الذي تضطلع فيه جامعة القدس، باعتبارها المؤسسة الوطنية والصرح العلمي الأكبر في العاصمة، وتقديم الضمانات بعدم تكرار ما حدث، فإن جامعة القدس تتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهذا السيل من التضامن من هيئات رسمية وشعبية وقوى وفصائل وطنية، ومؤسسات مجتمع مدني ووجهاء من المنطقة وافراد من مختلف محافظات الوطن، وتؤكد الجامعة على اعتزازها الكبير بالمجتمع المحلي المحيط بها، من بلدات ابو ديس والسواحرة على وجه الخصوص، والذي شكل حاضنًا امينًا على الجامعة ومقدراتها، وتقديرها العميق للعلاقة التكاملية التي لطالما جمعتهما.

كما وتؤكد الجامعة على حرصها على المحافظة على هذه العلاقة ومعالجة اي قضايا عالقة على ارضية الاحترام المتبادل والحرص المشترك، بما يحفظ حقوق الأطراف كافة وبما يخدم المجتمع الجامعي والمحلي، وإبقاء ابوابها مشرعة دائمًا للحوار والتعاون في سبيل تذليل اي عقبات.

عليه، تعلن جامعة القدس عن انهاء تعليق الدوام الذي تم الإعلان عنه امس السبت، ليتم استئناف الدوام وفقًا للبرنامج الاعتيادي ابتداءً من صباح غد الإثنين الموافق ٨-١١-٢٠٢١.

والله ولي التوفيق

مجلس جامعة القدس

الأحد ٧-١١-٢٠٢١