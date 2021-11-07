البنك الاسلامي العربي يحقق أرباح صافية بقمية 9.7 مليون دولار و بنسبة نمو 64 %

وطن: شهدت أرباح البنك الإسلامي العربي مع نهاية الربع الثالث من العام 2021 نمواً جوهرياً بنسبة 64% حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 9,719,303 دولار امريكي، مقارنةً مع نتائج العام الماضي لنفس الفترة ويعود ذلك الى النمو في إجمالي الإيرادات والتي بلغت 42,787,478 دولار أمريكي بعد أن كانت 35,133,285 دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2020.

هذا وارتفعت موجودات البنك لتصل إلى 1,747,831,990 دولار أمريكي وبنسبة نمو 12% مقارنة مع 1,557,048,782دولار أمريكي نهاية العام 2020، ووصلت ودائع العملاء الى 1,448,937,672 دولار أمريكي بنسبة نمو 12% مقارنة مع إجمالي الودائع نهاية العام 2020 حيث كانت 1,296,218,801 دولار امريكي، كما وصل رصيد التمويلات الائتمانية المباشرة الى 999,320,693 دولار بعد ان كانت 945,049,866 دولار نهاية العام 2020 بنسبة نمو بلغت 6%.

بدوره أوضح رئيس مجلس الادارة رشدي الغلاييني ان هذه النتائج الايجابية التي حققها البنك الإسلامي العربي تأتي كنتيجة للسياسة العامة والخطة الاستراتيجية التي حددها مجلس الادارة، حيث ساعدت على التعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق الفلسطيني خصوصا التحديات الناتجة عن الأوضاع السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد اضافة الى التغلب على آثار جائحة كورونا.

واشار الى ان النمو الجوهري في الأرباح و الذي وصل الى نسبة 64% هو انجاز يسجل للبنك الإسلامي العربي على مستوى القطاع المصرفي والمالي في فلسطين، وأكد على اهمية الاستثمار التكنولوجي في القطاع المالي الاسلامي والى ضرورة التماشي مع التحديثات العالمية في الصناعة المصرفية، و اثنى على دور سلطة النقد الفلسطينية لما تقوم به من فعاليات و فتح آفاق جديدة للقطاع المصرفي والمالي في فلسطين، و شكر الغلاييني الإدارة التنفيذية وعلى رأسها المدير العام للبنك السيد هاني ناصر وكافة المدراء والموظفين والعاملين على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح الغلاييني ان البنك الاسلامي العربي يتبنى ويطبق مبدأ الاستدامة على مستوى الأعمال الداخلية للبنك و تشمل الدوائر والموظفين وآليات العمل و منتجات و خدمات البنك اضافة الى البيئة المحيطة والمجتمع وتعتبر المسؤولية المجتمعية إحدى وسائل الاستدامة التي ينتهجها البنك في سبيل تحقيق ذلك.

من جانبه أوضح المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر ان الادارة التنفيذية تعمل على دمج العمليات المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة وتتبنى أفضل الممارسات العالمية على صعيد رقمنة الخدمات المالية والمصرفية في سبيل تحقيق الشمول المالي للوصول لكافة شرائح المجتمع ليكون البنك الإسلامي العربي الخيار المصرفي الأول للجمهور، و بيّن ان البنك يتجه و بقوة نحو رقمنة الخدمة المصرفية حيث يعمل على إطلاق نسخة محدثة من التطبيق البنكي (موبايل بانك) بواجهة جديدة وسهلة وسريعة حيث تم اضافة العديد من الخدمات المالية وغير المالية و التي تُغني عن زيارة الفروع لإتمام وطلب الخدمات المصرفية.

و في جانب التوسع و الانتشار أشار ناصر ان عدد فروع ومكاتب البنك ستصل نهاية العام 2021 الى 30 فرعا ومكتبا تشمل الفرع المتنقل (بنكي عالطريق) وهو الاول على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي وكذلك المكتب التمثيلي في الإمارات العربية المتحدة (دبي)، حيث يتم العمل على افتتاح فرع جديد في جنين خلال الايام القادمة وقد تم إنشاء قسم خدمة إلكترونية ذاتية في الفرع وهو النهج الذي يتبعه البنك في سبيل تعزيز استخدام الخدمات الالكترونية، هذا ويتم التحضير لافتتاح فروع جديدة بمناطق أخرى خلال العام 2022 بإذن الله تعالى.