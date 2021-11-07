جلسة لمجلس الأمن غدا تناقش الاستيطان وتصنيف الاحتلال منظمات فلسطينية كـ"إرهابية"

وطن: أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن الدَّولي يعقد يوم غد الاثنين، جلسة تشاورية مغلقة، لمناقشة عديد القضايا وأبرزها الاستيطان والمنظمات الست التي اعتبرتها دولة الاحتلال "إرهابية".

وأوضح منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنَّ حراكًا مستمرًّا على صعيد المنظمات الدَّولية لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمُّلِ المسؤولية تجاه تنفيذ قراراتها، خاصة القرار 2334 الخاص بالاستيطان.

وأضاف، ان اللجنة الرابعة في الجمعية العامة ستصوِّت على مشاريع القرارات المدرجة أمامها، من بينها قرار خاص بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه يوم الثلاثاء القادم.

وحول جريمة الاحتلال بحقِّ الطفل محمد دعدس، أكَّد منصور أنَّ هذه الجريمة والجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال يتمُّ توثيقها والطلب رسميًّا من مجلس الأمن والجمعية العامة تحمُّل مسؤولياتها، والعمل بكلِّ الطرق الممكنة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.