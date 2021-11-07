مصرع مواطن إثر إنقلاب جرار زراعي في رام الله

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر 55 عاماً مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة رام الله تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله إثر انقلاب جرار زراعي كان يقوده مواطن، مما أدى لوفاته .

وأضاف ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات كافة أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة إجراء الصيانة اللازمه لها حفاظا على حياتهم أثناء قيادتهم لهذه الجرارات في الأماكن الوعرة، وإتباع الإجراءات القانونية اللازمة من ترخيص وتأمين وصيانه دورية .