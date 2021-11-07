استمرار توقيف الأسيرة قعدان وأوضاع اعتقالية صعبة للأسيرات في الدامون

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسيرة منى قعدان (50 عاماً) من بلدة عرابة قضاء جنين والمعتقلة منذ تاريخ 12/4/2021 ما زالت موقوفة في معتقل الدامون وقد خضعت لتحقيق قاس لمدة 22 يوماً في زنازين الجلمة في ظروف صعبة.

ونقلت محامية الهيئة عن الاسيرة قعدان، أنها والاسيرتان شاتيلا أبو عيادة وأمل طقاطقة، خاضت إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أسبوع بدأ بتاريخ (14 /10/2021 واستمر حتى 24/10)، وذلك تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام وللمطالبة بتحسين ظروفهن الاعتقالية.

وأضافت قعدان الاعتقال كان مفاجئا بالنسبة لي ولم أتوقعه حيث أنني منذ 5 سنوات وأنا حرة وقد أكملت دراستي ماجستير بالقانون الشرعي والجندر (ومرافعة شرعية) وكانت حياتي مستقرة.

يذكر أن هذا هو الاعتقال السادس لمنى قعدان التي أفرج عنها بصفقة شاليط، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات، ولا زالت موقوفة حتى الآن.