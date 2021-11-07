حماس: الذراع العسكري هو من سيُعلن أي تطورات في صفقة تبادل الأسرى

وطن: علق اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، على تصريحات أدلى بها وزير المخابرات المصري اللواء عباس كامل مفادها أن القاهرة على وشك الانتهاء من توقيع صفقة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، وقال بأن "حماس ليس لديها علم بما صرح به وزير المخابرات، وان أي تطورات بشأن صفقة تبادل الاسرى فان الذراع العسكري هو من سيُعلن".

وأضاف رضوان خلال تصريحات اذاعية بان الاحتلال يحاول ان يراوغ ويكذب على الاسرائيليين، بالإضافة الى محاولته الهروب من أي استحقاق يمكن المقاومة من إتمام صفقة مشرفة .

واعتبر رضوان ان صفقة التبادل ستتم حال يكون الاحتلال جاهزاً، مشدداً على ان صفقة التبادل هي على سلم أولوياتنا والمقاومة معنية بتبييض السجون .

وبشأن الاسرى الستة المضربين، قال نتابع عن كثب ما يتعرض له الاسرى وخاصة ان منهم قد تجاوز إضرابه عن الطعام 116 يوماً، مشيراً الى ان الاسيرين مقداد القواسمة وكايد الفسفوس حالتهما خطيرة وتستدعي تدخل عاجل من كافة المؤسسات الدولية .