لجنة الانتخابات: 765 قائمة ترشحت لخوض انتخابات 329 هيئة محلية

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية ترشحت في 329 هيئة محلية من أصل 376 مشمولة في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021.

وأضافت لجنة الانتخابات أنها قبلت ترشح ما مجموعه 765 قائمة؛ منها 277 قائمة حزبية (أي المسجلة على أنها تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب) و488 قائمة مستقلة. ويبلغ عدد المرشحين في القوائم المعتمدة (6,299) مرشحاً، من بينهم (1,599) امرأة بنسبة 25,4% من المجموع الكلي للمرشحين.

وأوضحت بأن المرشحين من الفئة العمرية (25-40) يشكلون 46.9% من إجمالي المرشحين وبعمر (41-50 عاماً) بنسبة 25.8%، والمرشحين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً يشكلون 27.3% من إجمالي عدد المرشحين.

ولفتت اللجنة إلى أنه في 162هيئة محلية ترشحت قائمة واحدة فقط؛ وفي 47 هيئة محلية لم تترشح أي قائمة، وفي هيئتين ترشحت قائمة واحدة عدد مرشحي كل منهما أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة، و165 هيئة أخرى ترشحت أكثر من قائمة انتخابية.

من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على القوائم ومرشحيها من خلال موقع اللجنة الرسمي على الانترنت (www.elections.ps) وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية.

وبينت أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض على أي من القوائم و/أو المرشحين خلال الفترة من 7-9/11/2021، على أن تقدم الاعتراضات على النموذج المخصص لذلك في مكاتب اللجنة بالمحافظات، وترفق بما يؤيد ويثبت صحتها، علماً أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من خلال مكاتب اللجنة أو من موقعها الإلكتروني.

وستدرس اللجنة الاعتراضات التي تردها خلال ثلاثة أيام (من 9/11/2021 - 11/11/2021)، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة. علماً أن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 5 أيام، ويكون قرارها نهائي وغير قابل للاستئناف.