الشيخ: تصريحات بينيت حول القنصلية الامريكية في القدس تحد جديد لادارة بايدن

رام الله - وطن: علّق رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، على معارضة رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت فتح القنصلية الامريكية بالقدس.

وقال الشيخ في تغريدة له صباح اليوم الأحد، إن "تصريحات بينيت حول القنصلية الامريكية في القدس الشرقية هي تحد جديد من حكومة اسرائيل لادارة الرئيس بايدن التي اعلنت في اكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية."

وكان بينيت قد صرح أمس حول امكانية فتح قنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين قائلا: "لقد أوضحنا لهم ذلك مرارا وتكرارا، نعارض فتح قنصلية امريكية للفلسطينيين في القدس ولا مكان لها".