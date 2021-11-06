جندلمان يُعلق على ما جاء في برنامج "ما خفي أعظم" بشأن وجود مُختطَفين إسرائيليين

وطن: علق المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال أوفير جندلمان، مساء اليوم السبت، في بيان له، على ما جاء في برنامج "ماخفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة أمس الجمعة، حول خطف ضابطين إسرائيليين.

وأكّد جندلمان على أن الخبر الذي نقلته الجزيرة أمس حول خطف ضابطين إسرائيليين كاذب، مشيراً إلى أن الشخصان اللذان عرضا في التقرير ليسا إسرائيليين ولا علاقة لهما "بإسرائيل".

وقال: "هذه هي مناورة يائسة أخرى تقوم بها حماس التي تحاول، على خلفية الأوضاع الصعبة التي تسود في قطاع غزة بسبب تصرفاتها الإرهابية، حشد التأييد لها في صفوف الجمهور الفلسطيني من خلال ترويج الأكاذيب المكشوفة".

وأضاف: "الجزيرة أثبتت مرة أخرى من خلال بث هذا التقرير الكاذب أنها تشكل منبرًا لدعاية حماس وأنها ليست وسيلة إعلامية صاحبة مصداقية".