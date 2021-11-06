لجنة الانتخابات تقبل طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبول طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية ترشحت للمنافسة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية ورفض 9 طلبات.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي بأن لجنة الانتخابات المركزية عقدت اجتماع خاص اليوم السبت، للنظر في طلبات الترشح للانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 11/12/2021.

وأضافت أنه بعد دراسة كافة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية، قررت اللجنة في اجتماعها قبول طلبات ترشح 765 قائمة انتخابية ورفض 9 طلبات أخرى.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستنشر صباح غدٍ الأحد، الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين على موقعها الالكتروني (www.elections.ps) وفي مكاتبها وفي مقار الهيئات المحلية، وذلك لاطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالمرشحين، وتمكين من يرغب بتقديم الاعتراضات على القوائم والمرشحين وفقاً للقانون وضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.